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نبوءة ترامب تتحقق – فيديو

المستقلة /- تداول نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث فيه عن أسعار البنزين في حال وصول جو بايدن للسطة.

وحذر دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2020 من أنه إذا وصل بايدن إلى السلطة سوف يدفع الأمريكيون 7 أو 8 أو 9 دولارات مقابل غالون البنزين.

وجدد الرئيس السابق التصريحات ذاتها خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” عام 2021، حيث هاجم بايدن على خلفية زيادة أسعار الغاز.

وقال: “انظر، عندما غادرت كان البنزين 1.87 دولار.. كان ذلك قبل عام.. والآن أعتقد أنه وصل إلى 7.50 دولار فقط في كاليفورنيا والحبل على الجرار”.

وفي 9 مارس 2022 وبعد إعلان بايدن حظر الولايات المتحدة واردات النفط من روسيا ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا، انتقد ترامب بايدن حيث قال وفق صحيفة The Independent البريطانية ساخرا: “هل اشتقتم إلي؟”.

وسجل سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا خلال التعاملات ليتجاوز 4.3 دولار.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سعر البنزين تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للغالون، والذي سجل في يوليو 2008.

من جهة أخرى، قفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما، ما يعني تآكلا أسرع للقوة الشرائية للأمريكيين وأجورهم، وزيادة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياسته.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.8% قياسا بنوفمبر 2020، حسب “بلومبيرغ”.

 

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