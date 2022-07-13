نبتة بحرية.. سر لياقة بنزيمة ورنالدو وميسي

المستقلة /- إلى جانب ممارستهم تمرينات رياضية معينة، يحرص لاعبو كرة القدم على اتباع نظام غذائي يمنحهم الطاقة، ويحافظ على لياقتهم البدنية التي تعد ضرورية على أرض الملعب.

وفي مقابلة مع صحيفة “إنفورماليا”، كشف الشيف ألبيرتو ماستروماتيو عن مكون غذائي يحرص على إضافته دائما إلى وجبات طعام لاعبي كرة القدم الذين يتعاون معهم مثل كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال ماستروماتيو: “أحرص على إضافة الطحالب البحرية لوجبات طعام لاعبي الكرة. توفر هذه الأعشاب بروتينا طبيعيا أعلى بسبع مرات من ذلك الموجود في اللحوم والأسماك والبقوليات”.

وأضاف: “الطحالب غنية أيضا بأوميغا 3 والفيتامينات ومضادات الأكسدة والكاروتينات. أضع طحالب السبيرولينا والكلوريلا في جميع أطباقي التي أعدها للاعبي كرة القدم”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وتابع ماستروماتيو قائلا: “السبيرولينا غنية بالبروتين بنسبة 70 في المئة، والفيتامينات، والمعادن كالحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم. أما الكلوريلا وهي من طحالب المياه العذبة فهي تساعد على تأخير الشيخوخة، وتنقي الدم، وتحمي الجسم من مختلف أنواع الالتهابات”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

علامات اختراق حسابك في واتساب.. احذرها

اخر الاخبار

الهضبة “عمرو دياب” يتصدر التريند بعد إصدار أغنياته الثلاث

اخر الاخبار

حقيقة صورة المصارع “بروك ليسنر ” يوزع اللحوم في عيد الأضحى

اخر الاخبار

دار الإفتاء المصرية : هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب

اخر الاخبار

ناسا تحبس انفاس العالم بصورة كونية ملونة

اخر الاخبار

اعترافات جديدة لقاتل الإعلامية شيماء جمال .. تقشعر لها الأبدان

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

علامات اختراق حسابك في واتساب.. احذرها

اخر الاخبار

حقيقة صورة المصارع “بروك ليسنر ” يوزع اللحوم في عيد الأضحى

اخر الاخبار

نبتة بحرية.. سر لياقة بنزيمة ورنالدو وميسي

اخر الاخبار

دار الإفتاء المصرية : هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب

اخر الاخبار

ناسا تحبس انفاس العالم بصورة كونية ملونة

اخر الاخبار

اعترافات جديدة لقاتل الإعلامية شيماء جمال .. تقشعر لها الأبدان

اخبار العراق

الغانمي يشيد بالجهود الكبيرة لدعم أمن البصرة والاستعداد لخليجي ٢٥

اخبار العراق

الغانمي يشيد بالجهود الكبيرة لدعم أمن البصرة والاستعداد لخليجي ٢٥

اخبار فلسطين

جريمة مرعبة تهز الشارع الفلسطيني

اخر الاخبار

شاهد السعودية “رهف القحطاني” تتعرض لحادث غرق كاد أن يودي بحياتها

اخر الاخبار

بوتين يزور طهران.. للمرة الأولى منذ بدء الحرب

اخر الاخبار

وزير عراقي : تركيا ليست وصية على العراق

اخر الاخبار

الاحداث تتسارع .. فرار “الرئيس السريلانكي” على متن طائرة عسكرية

اخر الاخبار

تامر حسني يوضح حقيقة إيرادات فيلم بحبك

اخر الاخبار

بعد زيارة بايدن .. البيت الأبيض يوضح حول مقتل خاشقجي وأبو عاقلة

رئيسي

حق قانوني للموظفين.. أول دولة في طريقها لتقنين العمل من المنزل

اخر الاخبار

البحرين تفجع بوفاة احدى اهم فناناتها