نبأ مرعب.. ’’متحور متوحش’’ قادم للعالم وتخوف من الاغلاقات

المستقلة /- بعد مضي بما يقارب العامين على بدء الجائحة التي اجتاحت البشرية في القرن الـ21، تصدر فيروس كورونا المستجد اهتمام جميع سكان العالم، وذلك بسبب الأثر الكبير الذي تركه من تأثير اقتصادي وصحي وتعليمي واجتماعي.

أنتوني فاوتشي وهو كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا، حذر من فيروس جديد واصفاً إياه بأنه “متوحش”، حيث انه متحور جديد للفيروس وسيبدأ بالانتشار في المستقبل وبسرعة غير متوقعة.

ولفت الى ان المتحور الذي يغزو العالم في هذه الفترة هو دلتا، حيث يبدو بأنه ضعيفا مقارنة به، بحسب حديث أدلى به لمحطة “أم أس إن بي سي”.

وشدد على أهمية التطعيم خلال المرحلة الحالية، وذلك لأن لقاحات كورونا ستساعد بالطبع على وقف انتشار المتحور الجديد والقضاء على المتغيرات الخطرة المحتملة، بحسب تأكيد فاوتشي.

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