ناهد السباعي تتعرض لوعكة صحية بسبب علاج خاطئ

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي، عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة مما أدى إلى دخولها لأحد المستشفيات وحجزها بعد علاجها بشكل خاطئ.

وروت ناهد، ما حدث لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، حيث كتبت: ” من حوالي أسبوع تعبت جدا وجع شديد يشبه وجع انفجار الزايدة والمرارة، روحت أقرب مستشفى كشفوا عليا وعالجوني وأدوني محاليل وأدوية غلط وروحوني البيت فضلت تعبانة وسخنة، احساس صعب قوي أنك تبقى موجوع وتعبان ومحدش عارف عندك إيه”.

أضافت:” روحت لدكتور سمير چورچ دكتور باطنة بعتني فورًا لمستشفي السلام لدكتور ماهر وليم دكتور جراح ورغم أنه دكتور جراح، لكن لا يفضل الجراحة ويخليها آخر حاجة بعد ما يعمل كل المحاولات، بفضل الله الشافي وفضلكم أنا أحسن دلوقتى الحمد لله كثيرًا.

وفى وقت سابق طالبت ناهد السباعي، من جمهورها الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل، مشيرة إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز أول من ساندتها عند مرض والدها.

ونشرت ناهد السباعي، صورة تجمعها مع الفنانة دلال عبد العزيز من جنازة والدها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، وعلقت قائلة: “أستاذة دلال كانت كل يوم تطمن على بابا في المستشفى وماسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة وبابا ساب وصيته معها”.

وتابعت: “ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك و جدعنتك وحبك لكل الناس.. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين”.