نانسي عجرم تنفي صدور قرار بسجن زوجها

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /-نفت الفنانة نانسي عجرم، ما تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها الدكتور فادي الهاشم بين 15 و20 عاماً، في قضية حادثة السرقة التي حصلت في منزلهما، وأدت إلى مقتل السارق، وهو من الجنسية السورية، ويدعى محمد موسى، مشيرة الى أن هذا الخبر عار من الصحة.

وكان القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، أدان المدعو فادي الهاشم بجناية المادة 547 (القتل القصدي)، وتصل العقوبة إلى 20 سنة سجن، معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة، وتمت إحالة القرار على الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إصابة أبلة فاهيتا بفيروس كورونا

اخر الاخبار

الفنانه شريهان تتبرع بفستان لدعم بيروت

اخر الاخبار

هذه الفئة من الرجال لا تصلح للزواج

اخبار العراق

تعرف على مباريات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز

اخر الاخبار

السبب الحقيقى وراء انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني

رياضية

تعرف على نتائج الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

اخبار العراق

الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد سعر حقيقي للدينار العراقي