نالت جائزة أفضل فنانة لبنانية..ليال عبود ترد على هجوم المخرج

المستقلة/- ” ليس من شيمي الرد على هواة الشتم والقدح و الذم و الاجابة الوحيدة على أي إساءة هي أن الإناء ينضح دائماً بما فيه”.. بهذه الكلمات ردت الفنانة اللبنانية ليال عبود على الهجوم غير المبرر الذي شنه أحد العاملين في مجال الاخراج و التلفزيون في لبنان و أشارت الى أنها لا تريد الإضاءة على أسمه كي لا تمنحه الاهمية التي فقدها منذ سنوات طويلة .

ليال أستغربت هجوم هذا المخرج عليها و أكدت أن الاخير ربما يعاني من زهايمر مبكر يمنعه التمييز بين الفنون و أوضحت أن هكذا نوعية من البشر تشتم الاخرين كي تلفت الانتباه و بالتالي تكسب نوع قاتم من الاضواء .

في المقابل لاحظ البعض أن ليال بدلت لون شعرها و دارت تساؤلات عن الخطوة الفنية التي ستقدم عليها إنطلاقاً من ( لوك ) جديد و روحية تتناولها فنياً لاول مرة .

وكان المخرج اللبناني شربل خليل كان قد هاجم عبود عند هجومه على المذيعة ليال سعد علماً ان الفنانة لا تتعاطى اساساً بالشأن السياسي.

في المقابل حصلت ليال على جائزة أفضل فنانة لبنانية في مهرجان ( أفضل ) الذي اقيم في كازينو لبنان بحضور النجم المصري محمد رمضان و حشد من الوجوه الفنية و الاعلامية و الديبلوماسية حيث قدم المكرمة في المناسبة أغنية ( أسمر ) التي لاقت أستحسان و تفاعل الحاضرين وقد أهدت عبود جائزتها الى أروح الشهداء الذين سقطوا ضحية الاهمال في المرفأ و عكار في أوج الازمات التي تعصف بلبنان .

من جهة أخرى تستعد ليال لطرح الاعلان الرسمي لفيديو كليب جديد لها من خلال قناتها الخاصة و الاغنية التي ستشكل نقلة نوعية في مسيرة عبود الفنية هي ( حلم ولا حقيقة ) من كلمات الشاعرة السعودية عبير قهوجي والحان جوزيف جحا توزيع باسم رزق و تسجيل استديو هادي شرارة ، وفكرة العمل تجمع بالرؤية بين الحلم و الواقع بأسلوب تقني أشرفت عليه المخرجة رندلى قديح