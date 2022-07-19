ناقد سينمائي يفضح تامر حسني

المستقلة /- علق الناقد السينمائي المصري ​​طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”،​ على إصرار الفنان ​تامر حسني على​ كتابة وإخراج الفيلم الجديد “بحبك”، مؤكدا ان لديه حضور على الكاميرا، ولا يمانع أن يقدم فيلم كل سنة، لكنه يقع في أخطاء وهي إصراره أن يكتب ويخرج.

ونصح الشناوي تامر حسني أن يحافظ على جودة أفلامه كما كان في السابق، ولا يدخل في مجالات قد تضعف هذه الجودة، ولا يصل للغرور وحب الانفراد على الشاشة، والا يعتبر نفسه استثناءً غير الآخرين.

واعتبر طارق أن تامر حسني، يحاول تقليد شارلي شابلن، الذي كان يعمل بالإنتاج والإخراج والتمثيل وكل شيء، لكن مشكلة تامر أنه يميل للمبالغة في كل شيء، حسب تعبيره.

وتابع الناقد، ان جزء من جمال الدعاية تكون فيها مصداقية، فجاء فيلم تاكر حسني، في المركز الثاني مركز خلف كيرة والجن، والفرق بينهما كبير، لذا قرر تامر التحدث عن إيراداته في الخارج، وبالغ في الكلام، ما جعل موسوعة جينيس تكذبه، واليمنيون يكذبوه.

هذا، وأعلنت شركة سكاي ليميت المنتجة بالمشاركة مع شركة سينرچي عن إيرادات فيلم “بحبك” عن تخطيه في جميع دول العالم المعروض بها الفيلم حاجز الـ297 مليونا و300 ألف جنيه في أول أسبوع ويومين، ويعد هذا سابقة أولى من نوعها في تاريخ السينما العربية خلال هذه الفترة القليلة، بحسب رأي الشركة، كما أعلنت الشركة الموزعة للفيلم، عن تمديد عرض الفيلم في سينمات أمريكا وكندا للأسبوع الثانى، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على حضوره.

فيلم “بحبك”، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، الى جانب هنا الزاهد، وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، وغيرهم، وتدور أحداثه حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.