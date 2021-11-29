ناصر : التأهل إلى نهائي بطولة الشباب لم يتحقق لولا مؤازرة الجماهير العراقية

المستقله/- رأى عضو اتحاد الكرة ومشرف منتخب شباب العراق محمد ناصر، يوم الاثنين، إنه لو حصل رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية، في الأيام المقبلة فأن الفضل يعود لتواجد الجمهور في مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب.

وقال ناصر في تصريح صحفي تابعته المستقلة؛ إن “التأهل إلى نهائي البطولة لم يتحقق لولا المؤازرة الكبيرة من الجماهير العراقية، والبصرية خصوصاً، التي قدمت لوحة فنية قل نظيرها ولم تبخل بتقديمِ الدعم والتشجيع داخل الملعب وخارجه برغم أن هؤلاء اللاعبين في مقتبل العمر”.

وأضاف، ان “هذا التأهل هو هدية بسيطة نقدمها إلى الجمهور الوفي ونتطلع الى إكمال الفرحة بإحراز كأس البطولة، ولابد من الإشادة بالعوائل الكريمة مقدماً لها العرفان والتقدير”.

كما قدم عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، المشرف على منتخب الشباب، الشكر الى الجمهور الكريم الذي حضر مباراة منتخبنا للشباب ونظيره الفلسطيني التي أقيمت في ملعب البصرة وانتهت لصالح المنتخب العراقي بهدفين، والوصول الى المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب.

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