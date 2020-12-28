ناشط سعودي بارز يضرب عن الطعام داخل السجن

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- أعلنت حسابات سعودية معارضة، أن الحقوقي البارز محمد القحطاني، أحد مؤسسي جمعية “حسم”، دخل منذ أيام في إضراب مفتوح عن الطعام.

وقالت مها القحطاني، زوجة محمد القحطاني؛ إن حرمان زوجها من أبسط حقوقه دفعته إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

وأوضحت القحطاني أن الاتصالات قطعت عن زوجها، ولا يُعلم عن حالته أي شيء الآن.

والحقوقي محمد القحطاني، هو أستاذ اقتصاد حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة إنديانا الأمريكية، وعمل في معهد الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية سابقا.

يذكر أن القحطاني (55 عاما)، اعتقل في آذار/ مارس 2013، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر 10 سنوات أخرى.

وكان القحطاني رفيقا للحقوقي الراحل عبد الله الحامد، الذي توفي في نيسان/ أبريل الماضي داخل السجن.

وصرّح القحطاني في ندوات علنية بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل السجون السعودية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد تريلر الفيلم المصري “لما بنتولد” المرشح لجوائز الأوسكار

اخر الاخبار

ناشط سعودي بارز يضرب عن الطعام داخل السجن

اخر الاخبار

تقرير دولي يصنف الإمارات بموقع جذب لغسيل أموال الشبكات الإجرامية

اخر الاخبار

عام 2020 الأسوأ على قطاع النفط

اخر الاخبار

مستوى مرعب للعنصرية في لبنان.. ماذا جرى في النازحين السوريين؟

اخر الاخبار

المجلس الأعلى للإعلام يحذر رامز جلال

اخر الاخبار

5 أشياء يمكنك فعلها على تطبيق واتس آب لا يعرفها الكثيرون