ناشطة اجتماعية تطلب الزواج من كلب..شاهد

المستقلة /- بعد تدوال مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو أثار سخرية الملايين وانتقادات لاذعة بحق الناشطة الاجتماعية والمدونة المصرية هبة مبروك.

ظهرت الناشطة والمدونة هبة مبروك عبر مقطع فيديو أثناء زفافها الأكثر غرابة في العالم مرتدية بدلة الزفاف وعريسها ” الكلب ” أثارت السخرية بعد اعلان زواجها من كلبها في جلسة تصوير لهما لا سيما انها كتبت رسالة عبر عنق الكلب مكتوبا فيها ” حفل الزفاف”

وشن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على هبة مبروك “حتى وإن كان ما تفعله من قبيل الدعابة ، وفق ما جاء في أحد التعليقات.

وردت الناشطة المصرية هبة مبروك في تصريحات صحفية أنها لم تقصد ما فهمه بعض الناس بالطبع، وأن كل ما في الأمر هو محض دعابة.

وأكدت أن جلسة التصوير جاءت لإدخال السرور على الجمهور، موضحة أنها خرجت في بث مباشر لتوضيح كل تفاصيل الصور.

وكانت خلافات حادة نشبت بين هبة مبروك وزوجها عبدالرحمن مبروك، إذ تدهورت العلاقة بينهما بشكل كبير قبيل طلاقهما.

وربط البعض بين جلسة التصوير وخلافها مع طليقها بسخريتها من الزواج والرجال في جلسة تصويرها برفقة كلب.