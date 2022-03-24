ناسا: علاقتنا مع وكالة الفضاء الروسية مستمرة

المستقلة /- أكد بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن العلاقات المهنية مع وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” مستمرة دون تغيير بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا.

وفي الإجابة عن سؤال حول تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على العلاقات بين الإدارتين، قال نيلسون: “العلاقة المهنية بين رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، وكذلك العلاقة المهنية بين مراكز الإدارات في هيوستن وموسكو لم تتغير. وهذا ما نتوقعه”.

وأعلن دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” أن الوكالة ستبرم العقود مع الدول الأجنبية بالروبل الروسي.