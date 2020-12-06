ناسا تعلن عن حدث هام ليلة الميلاد

المستقلة /- كشفت ناسا عن وجود كويكب أطلق عليه اسم «501647» لديه القدرة على أن يكون أكبر من سبيس نيدل الشهير في واشنطن، ومن المقرر أن يطير بالقرب من عيد الميلاد.

وتوقعت أن يصطدم الكويكب بمدار الأرض في يوم عيد الميلاد .وسيتخطى الكويكب كوكب الأرض بسرعة 22300 ميل في الساعة.

وسيمر الكويكب الضخم بكوكبنا بأمان لكنه سيتصادم مع مدار الأرض، وصنفته وكالة ناسا مسبقًا على أنه من كويكبات أبولو، وهي أجسام قريبة من الأرض لها محور أكبر من بقية الأرض وبالتالي تصطدم بالأرض في المدار.

يتراوح حجم الكويكب المرتقب بين 90 و210 مترًا، مما يجعله أحد أكبر الكويكبات التي مرت على الأرض في ديسمبر 2020.

وسيكون للكويكب عند وصوله لحده الأقصي القدرة على أن يكون أكبر من برج سبيس نيدل في واشنطن. الذي يبلغ ارتفاعه 184 مترًا، وقد تم تصميمه للمعرض العالمي لعام 1962.

ومن المقرر أن يصطدم كويكب بحجم برج خليفة في دبي بمدار الأرض الأسبوع المقبل. وسيمر كويكب 501647 على كوكب الأرض في 25 ديسمبر. والمعروف باسم عيد الميلاد في بعض البلدان.