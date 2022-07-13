ناسا تحبس انفاس العالم بصورة كونية ملونة

المستقلة /- شاركت ​وكالة ناسا​ ليلة أمس الصورة الملونة الأولى للكون، وتظهر لقطة لمجموعة من المجرات كما ظهرت قبل 4.6 مليار سنة.

وتمثل هذه الصورة التي أخذت بتلسكوب عالم الفضاء جيمس ويب، أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن.

وتعتبر الصورة التي نشرها رئيس الولايات المتحدة الأميركية ​جو بايدن​ اليوم، هي الصورة الأولى من بين عدد قليل من الصور التي تخطط وكالة ناسا مشاركتها هذا الأسبوع، وستصل بقية القائمة الأولية اليوم عندما تستضيف وكالة ناسا مؤتمراً صحفياً.

وفي بث مباشر دام نحو ساعة، عرضت “ناسا” 4 صور جديدة، ويتعلق الأمر بصور بدقة عالية لمجرات وسديم وكوكب خارج المجموعة الشمسية، وقال رئيس وكالة الفضاء الأميركية بيل نيلسون إن “كل صورة هي اكتشاف جديد”، ستمنح البشرية رؤية للكون كما لم نشاهده من قبل، وذكرت أن الصورة تظهر مجموعة المجرات “SMACS 0723 “، والتي حددها العلماء بوصف “الحقل العميق الأول لويب”.

وأشارت الوكالة أن المنطقة التي تغطيها الصورة تشمل جزءا ضئيلا من الكون، يشمل رقعة من السماء بحجم حبة الرمل التي يحملها شخص ما على الأرض وينظر إليها بطول ذراعه.