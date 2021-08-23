نازحو القرية العصرية يبدءون بالعودة الى منازلهم

المستقلة/- أعلن عضو مجلس النواب قتيبة ابراهيم الجبوري البدء بعودة نازحي القرية العصرية في ناحية الصينية بقضاء بيجي اعتباراً من اليوم الاثنين، مؤكداً استمرار الجهد الهندسي لتأهيل البنى التحتية وتوفير كافة مستلزمات العودة .

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي بحضور محافظ صلاح الدين وقيادات الحشد الشعبي وعدد من شيوخ ووجهاء محافظة صلاح الدين ” ان عودة أهلنا الأعزاء في ناحية الصينية هو استثمار للنصر المحقق بدماء وتضحيات مقاتلينا الأبطال في القوات المسلحة والحشد الشعبي، فاليوم عادت الابتسامة الى وجوه المظلومين الذين عانوا من مأساة الاغتراب والنزوح”.

وأضاف “نعلن اليوم من خلال تواجدنا في مقر اللواء 31 ان هذا الملف سيتم اكماله بالسرعة الممكنة من خلال مباشرة الجهات الخدمية بإعادة الحياة الى القرية العصرية والنهوض بواقعها خلال فترة قياسية “.

وتابع الجبوري :” نجدد شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في هذا العمل الإنساني وكل من مد يد العون لنا لنحقق هذه الغاية النبيلة، ومن جانبنا سنتابع سير العمل بشكل مباشر للتأكد من تحقيق الاستقرار لعوائلنا الكريمة في القرية العصرية “.

 

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