نادي كربلاء يحرز المركز الثاني في بطولة ابطال التايكواندو

المستقلة / علي النصر الله / .. أحرز فريق نادي كربلاء بالتايكواندو المركز الثاني ، لفئتي الأشبال والناشئين في بطولة ابطال التايكواندو، التي اقيمت على قاعة الولاء في العاصمة  بغداد، بإشراف الاتحاد العراقي المركزي للتايكواندو .

وذكر المكتب الاعلامي للنادي لـــــــ ( المستقلة )  اليوم الجمعة ،  إن “البطولة شارك فيها ( 12 ) فريق من بغداد والمحافظات بينها كربلاء  “.

وقال أحرز ” نادي كربلاء أربع ميداليات ، ذهبيتان ،  وفضية واحدة  ، وبرونزية واحدة  ، وحل بالمركز الثاني بعد فريق بغداد الذي احرز المركز الاول “.

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