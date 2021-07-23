نادي كربلاء يحرز المركز الثاني في بطولة ابطال التايكواندو

المستقلة / علي النصر الله / .. أحرز فريق نادي كربلاء بالتايكواندو المركز الثاني ، لفئتي الأشبال والناشئين في بطولة ابطال التايكواندو، التي اقيمت على قاعة الولاء في العاصمة بغداد، بإشراف الاتحاد العراقي المركزي للتايكواندو .

وذكر المكتب الاعلامي للنادي لـــــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “البطولة شارك فيها ( 12 ) فريق من بغداد والمحافظات بينها كربلاء “.

وقال أحرز ” نادي كربلاء أربع ميداليات ، ذهبيتان ، وفضية واحدة ، وبرونزية واحدة ، وحل بالمركز الثاني بعد فريق بغداد الذي احرز المركز الاول “.