نادي زاخو يعين مدربا جديدا

المستقلة/- أعلنت إدارة نادي زاخو الرياضي، يوم الأربعاء، تعيين عبد الوهاب أبو الهيل مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب السابق سامي بحت.

وكانت إدارة زاخو قد فسخت عقدها مع سامي بحت بالتراضي، بعد الخسارة أمام نفط البصرة في الجولة 28 بالدوري الممتاز.

وقال إدريس كوجر أمين سر النادي، إن إدارة النادي تعاقدت رسميا مع عبد الوهاب أبو الهيل لقيادة الفريق لما تبقى من الموسم الحالي من الدوري العراقي الممتاز.

وأشار إلى أن الإدارة درست السير الذاتية لعدد من المدربين، ووقع الاختيار على أبو الهيل كونه من المدربين البارزين.

وأكد أن المدرب عبد الوهاب أبو الهيل سيبدأ بمهمته، وسيجري خلال اليومين المقبلين أول وحدة تدريبية للفريق استعدادا للجولة 29.