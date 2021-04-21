نادي زاخو يعين مدربا جديدا

المستقلة/- أعلنت إدارة نادي زاخو الرياضي، يوم الأربعاء، تعيين عبد الوهاب أبو الهيل مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب السابق سامي بحت.

وكانت إدارة زاخو قد فسخت عقدها مع سامي بحت بالتراضي، بعد الخسارة أمام نفط البصرة في الجولة 28 بالدوري الممتاز.

وقال إدريس كوجر أمين سر النادي، إن إدارة النادي تعاقدت رسميا مع عبد الوهاب أبو الهيل لقيادة الفريق لما تبقى من الموسم الحالي من الدوري العراقي الممتاز.

وأشار إلى أن الإدارة درست السير الذاتية لعدد من المدربين، ووقع الاختيار على أبو الهيل كونه من المدربين البارزين.

وأكد أن المدرب عبد الوهاب أبو الهيل سيبدأ بمهمته، وسيجري خلال اليومين المقبلين أول وحدة تدريبية للفريق استعدادا للجولة 29.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

رئيسة البنك الأوروبى للسيسى: مؤشر الاقتصاد المصرى قصة نجاح يحتذى بها

رياضية

تعليق تدريبات نادي النفط بسبب إصابة الحارس

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تطالب الصين بسرعة توريد 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم

رياضية

إيقاف نجم الشرطة 3 مباريات آسيوية

اخر الاخبار

مصر.. حفظ الشكوى ضد مسلسل “الطاووس” بعد إثارته الجدل

اخر الاخبار

سلطنة عمان تعلق دخول المسافرين القادمين من هذه الدول

اخبار الاردن

 الأردن ..المحكمة تصدر قرار جديد فى قضية مستشفى السلط

اخبار الاردن

 الأردن ..المحكمة تصدر قرار جديد فى قضية مستشفى السلط

اخر الاخبار

مصري يقتل كويتية في نهار رمضان ..فيديو

اخر الاخبار

قرار عاجل من المجلس الرئاسي الليبي بشأن تأمين وحماية الحدود الجنوبية

اخبار مصر

مصر توقع اتفاقيتين لتصنيع لقاح “سينوفاك” الصيني محليا 

اخر الاخبار

السيسي يناقش مع رئيس الكونغرس اليهودي آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط

الاخبار

إثيوبيا تقترح انقعاد اجتماعا للاتحاد الأفريقي لإنهاء مفاوضات سد النهضة  

الاخبار

الأردن يسلم فلسطين عقود تأجيروحدات لأهالى “الشيخ جراح”

رياضية

درجال يعد بنسخة استثنائية من بطولة كأس الخليج

اخبار العراق

كتلة صادقون : جمع تواقيع نيابية لاستجواب أمين بغداد

اخبار العراق

الاستخبارات العراقية : ضبط شحنة مخدرات بقيمة ملياري دينار في الأنبار