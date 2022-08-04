نادي تشيلسي يسعى للتعاقد مع مهاجم برشلونة بيير إيمريك أوباميانج

المستقلة/- رجحت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى جاهداً للحصول على خدمات اللاعب الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف البلوز قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري الإنجليزي.

ووفقاً لفابريزيو رومانو مراسل شبكة “سكاي سبورتس” إيطاليا عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تشيلسي يفكر الآن في أن يكون بيير إيمريك أوباميانج مهاجمًا جديدًا محتملًا، بدأت المناقشات بالفعل من جانب اللاعب، حتى الآن لا يوجد عرض لبرشلونة”.

وتراجع دور أوباميانج مع المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز بعد التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

في سياق متصل، أعلن النجم الجابونى بيير إيمريك أوباميانج مهاجم فريق برشلونة الإسباني، اعتزاله اللعب دوليا، بعد البيان الذى نشره الاتحاد الجابونى لكرة القدم الأربعاء.

وكانت المشاركة الأخيرة لأوباميانج مع منتخب الجابون في كأس أمم أفريقيا الأخيرة في الكاميرون، قد شهدت مشاكل كبيرة بينه وبين المدير الفني للمنتخب الجابونى، بسبب عدم الالتزام، وتم ترحيله بجانب لاعبين آخرين.

وشارك نجم برشلونة صاحب الـ 32 عاما، مع منتخب بلاده في 72 مباراة دولية وسجل 30 هدفا. ويغيب أوباميانج عن منتخب الفهود في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، والتي سوف تنطلق خلال شهر يونيو المقبل.

وكان أوباميانج انضم لصفوف الفريق الكتالونى في يناير الماضى، بعقد لمدة موسمين ونصف، بعدما قرر ناديه السابق أرسنال الإنجليزي إنهاء عقده.