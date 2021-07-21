نادي تركي يحاول ضم لاعب منتخب مصر

المستقلة/- تلقى أحمد ياسر ريان، مهاجم منتخب مصر الأولمبي، عرضا للرحيل إلى الدوري التركي في الموسم المقبل.

ويستعد ريان لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية مع الفراعنة، والتي يستهلها منتخب مصر، صباح الغد أمام إسبانيا.

وبحسب تقارير صحفية تركية، فإن ريان تلقى عرضا رسميا للرحيل إلى صفوف ألطاي سبور التركي في الموسم المقبل.

ولفت ريان، الأنظار في الموسم الحالي بعدما تصدر ترتيب هدافي الدوري المصري مع فريقه سيراميكا كليوباترا الذي يلعب له معارا من الأهلي.

وفضل ريان، الرحيل إلى سيراميكا في يناير/كانون ثان الماضي، للحصول على فرصة المشاركة أساسيا، في ظل صعوبة الاعتماد عليه من جانب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

وسبق أن قدم ريان، مستويات جيدة مع الجونة الذي لعب له معارا في الموسمين الماضي وقبل الماضي.

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