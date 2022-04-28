نادية الجندي وتصريحات خطيرة جداً

المستقلة /- حلت الممثلة المصرية نادية الجندي ضيفة في برنامج مراحل مع الاعلامي السعودي علي العليان وتحدثت عن محطات ومراحل عدة في حياتها على الصعيد الشخصي والعملي.

كما تطرّ اللقاء أيضا الى الحديث عن موجات النقد تجاه الفنانة نادية الجندي، حيث تحدثت تحدّثت الفنانة المصرية عن الناقد محمود سعد وقالت بأنه ينتقدني دائماً بالرغم من نجاح الافلام إلا أنه لا يستطيع إلا الانتقاد والطعن في أعمالي، وفسرت انتقاده لها بأنه يكرهها ولا يريد نجاحها ولكن من دون سبب، لذلك أصبحت تنتظر انتقاداته بعد كل عمل تقوم به، حتى أنه في أحد البرامج انسحبت الفنانة المصرية من البرنامج لعرضهم فيديو عن محمود سعد وهو يتكلم عنها بالرغم من تحذيرها لهم بعدم إحضاره، ولم يكن منها سوى الاعتذار والانسحاب من البرنامج.

وفي مجال المقارنة بين كل من الفنانة نادية الجندي وبين الراحلة فاتن حمامة، لم تعتبر نادية الجندي أن هنالك أي وجه للمقارنة لأن الراحلة فاتن حمامة كانت لها ادوار مختلفة، وأضافت: “فاتن حمامة كانت دائماً تجسد دور الضعيفة والمظلومة، وكانت مبدعة في هذا الدور، وأمّا نادية الجندي كانت دائما تجسد دور القوية والمتسلطة وتكون مبدعة فيها أيضا بحسب وصفها، فيما عادت للتأكيد على أنّ فاتن حمامة هي سيدة الشاشة العربية في عهدها، وهي أيضاً في كذلك سيدة الشاشة في عهدها، لذلك رفضت التأكيد بأنها تفوقت على الراحلة فاتن حمامة.

اما عن أجور الفنانة نادية الجندي، فقد ذكرت أنها تقاضت مبلغ 6 آلاف جنيه مصري عن دورها في فيلم “الباطنية”، وكان أجر ضخم وقتها، ورفضت الكشف عن أجرها الحالي وقالت إنه بالملايين ولكنها لم تحدد الرقم.

الراحل عماد حمدي زوج الفنانة نادية الجندي تحدثت عنه بأنها لم تستفد شيئاً من زواجها لعملها بل كان هو الذي ساهم في عدم شهرتها بسرعة في الساحة الفنية لأنه كان يكره عملها في المجال الفني ويرفض ما تقوم به وهي كانت في بداية مسيرتها ولديها رغبة قوية في التمثيل والدخول لعالم الفن، وهو الذي كان يعطلها عنه، وأنه ملتزم وهذا الشيء الذي تعلمته منه ومن الأمور التي تحبها معه إنجابها منه ابنها محمد، ولكنها وبحسب ما قالت بأنها “تحنّ أكثر لزوجها السابق محمد مختار أكثر منه”.