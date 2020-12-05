نائب :  70  مشروعا استثماريا معطلا في كربلاء 

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المستقلة / علي النصر الله / .. كشف النائب حامد الموسوي ، اليوم السبت ، عن وجود  ( 70 ) مشروع استثماري معطل في المحافظة .

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) “هناك جهات توفر الغطاء القانوني لكثير من المستثمرين والشركات الوهمية التي لا تمتلك الأموال والقدرة لإنجاز المشاريع “.

وأشار الى أن هذه الجهات التي لم يسمها، تحارب مستثمرين ناجحين من اجل على الاموال،  او ما يسمى  الوساطة  (الكومنشات “(

وطالب الموسوي الحكومة المحلية وهيئة استثمار كربلاء بسحب “المشاريع المعطلة من المستثمرين “.

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