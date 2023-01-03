نائب: 26 معملا قطاع خاص  يعمل بدون أي دعم مادي في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. كشفت كتلة إشراقة كانون النيابية ، مساء الثلاثاء ، عن وجود 26 معملا لمختلف الصناعات الاقتصادية قطاع خاص في محافظة كربلاء وجميعها تعمل بدون أي دعم مادي أو معنوي وبعضها اغلقها اصحابها بعد صرف مبالغ عالية جدا .

وقال النائب زهير شهيد الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عند زيارته برفقة النائب نفوذ الموسوي غرفة الصناعة ولقائهم المدير كاظم ال ياسين، إن “بعض تلك المعامل ترك أصحابها العمل وإغلاقها بعد صرف مبالغ عالية جداً حيث لم تجد بيئة ملائمة لتشغيلها، وأقل دعم لعملها هو توفير الطاقة الكهربائية الوطنية “.

وأضاف إن “تلك المعامل تعمل جميعها بالمولدات الخاصة، ناهيك عن شراء الوقود بالسعر التجاري “.

وأوضح إن “كتلة اشراقة كانون النيابية ترى ضرورة تبني اقتصاد متنوع لاريعي، متوازن سليم يستهدف إنجاز تنمية بشرية اقتصادية حقيقية تدعم الزراعة لتوفير الأمن الغذائي والصناعة لامتصاص القوى العاملة وتوظيفها كقوة منتجة “.

واشار الى إن “الكتلة تسعى الى تشجيع تجارة التصدير ، أو إعادة التصدير على الاقل ، ودعم وحماية المنتج الوطني ، وفك خناق القطاع الخاص من الفساد والابتزاز والتعقيد البيروقراطي ، لتمكينه من بناء اقتصاد تنافسي بعيدا عن هيمنة الدولة المطلقة “.