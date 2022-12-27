نائب: 147 مشروعا في كربلاء من الأمن الغذائي ولدينا واقع حال سيء

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف النائب عن اشراقة كانون محمد جاسم الخفاجي عن شمول محافظة كربلاء بتنفيذ 147 مشروعا في كافة القطاعات وبكلفة تجاوزت 476 مليار دينار من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، منوها الى وجود ” واقع حال سيء وهدر بالمال العام وصولاً الى يومنا”.

وقال الخفاجي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “تلك المشاريع صرفت عليها مليارات الدنانير، وتعاقب على تنفيذها أكثر من حكومة محلية”.

واشار الى أن المشاريع “غاب عنها جودة التنفيذ، ونفذت بسوء التخطيط” منوها الى أن “ما خلفته هطول الامطار اليومين الماضيين في العراق ومنها كربلاء من الغرق جعلنا نتجه الى الجهات التحقيقية لمحاسبة الفاسدين “.