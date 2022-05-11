نائب يوجه سؤالاً برلمانيا لرئيس هيئة التقاعد الوطنية والاجابة بعد 15 يوما

النائب فراس المسلماوي

المستقلة/- وجه النائب فراس المسلماوي ،  سؤالاً برلمانياً لرئيس هيئة التقاعد الوطنية  وعلى أن ترد الاجابة في مدة 15 يوما بعد استلامها انطلاقا من الدور الرقابي لمجلس النواب واستنادا للمادة الدستورية  ( 61 / سابعا / أ ) .

وقال المسلماوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” السؤال البرلماني يتكون من ثلاثة أسئلة  ، ألاول دعونا “رئيس هيئة التقاعد الوطنية بيان أسباب عدم ترشيح مدير عام لصندوق تقاعد موظفي الدولة “.

وأوضح  إن ” طالبنا في السؤال الثاني بيان جميع الاستثمارات التي عقدها صندوق التقاعد منذ تأسيسه لغاية الوقت الحالي مع بيان الجدوى الاقتصادية لكل مشروع ومقدار الأرباح التي تحققت في إيرادات الصندوق “.

وأضاف كما “طالبنا في الثالث اعداد قوائم تفصيلية بأسماء المتقاعدين (شريحة السجناء السياسيين وضحايا العمليات الإرهابية التي صرفت لهم رواتب تقاعدية كفروقات (استثناءً) مع بيان أسباب الاستثناء “.

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