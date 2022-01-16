نائب يهدد بعدم تمرير الموازنة الا بعد اجراء تخفيض لسعر صرف الدولار مقابل الدينار

المستقلة /-  اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، ان ائتلافه والنواب الاخرين ضمن نفس التوجه لن يسمحوا بتمرير الموازنة للعام الجاري الا بعد اجراء تخفيض لسعر صرف الدولار امام الدينار، لافتا الى ان تغيير سعر الصرف وارتفاعه لم يحقق اي جدوى، وعمل على تجويع الشعب.

وقال المسلماوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الموازنة العامة للعام الجاري لن يتم تمريرها داخل البرلمان في حال استمرار سعر صرف الدولار على ماهو عليه في الوقت الراهن”.

واضاف ان “الارتفاع الكبير في سعر الصرف سبب الكثير من الاذى للشعب، ولايمكن السماح باستمرار ارتفاعه في موازنة العام الجاري، خصوصا ان تغيير السعر من قبل الحكومة لم يحقق اي جدوى غير تجويع الشعب العراقي”.

وبين ان “تغيير سعر الصرف ألحق اضراراً كبيرة وخصوصا الطبقة الفقيرة، وبالتالي فأنه لن يتم السماح باستمرار الارتفاع، حيث سيكون هناك تحرك باتجاه النواب المستقلين والمؤيدين لتخفيض السعر من اجل المضي به وعدم تمرير الموازنة وفق الارتفاع الحالي”.

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