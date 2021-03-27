نائب ينتقد تلكؤ العمل في احد مشاريع ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..انتقد النائب عن محافظة ميسان عضو لجنة الخدمات البرلمانية  مضر السلمان الأعمال في مشروع نفق الكرامة (الدبيسات) واصفاً المشروع بشبه المتوقف.

وقال السلمان عند جولته في مقر العمل بالمشروع أن ” الأعمال شبه متوقفة في أغلب مواقع المشروع وان نسب الانجاز غير مقبولة في الوقت الحالي”، مؤكدا بان الشركة  تعهدت  بتكثيف العمل بعد مباشرة المهندس المقيم الجديد مطلع الأسبوع المقبل”.

وحث السلمان  الشركة المنفذة على العمل وتكثيف الجهود وفتح مواقع جديدة  موجهاً بضرورة التركيز على إنجاز الجدار الساند جهة الشارع  لاستخدامه وفتح الطريق وإنجاز النفق باسرع وقت .

يذكر ان المشروع هو احد المشاريع الوزارية في المحافظة وقد توقف العمل به مرات عدة منذ بدء العمل عام ٢٠١٤.

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