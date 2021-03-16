نائب يكشف لـ المستقلة أسباب مقاطعة الاقليات لجلسة المحكمة الاتحادية

المستقلة /- سرى جياد/ ذكر رئيس كتلة الرافدين النيابية النائب يونادم كنا اسباب مقاطعة جلسة المحكمة الاتحادية من قبل ممثلي الأقليات.

وقال كنا في تصريح خاص لـ المستقلة قاطعنا الجلسة لسببين ، اولا الدور لخبراء الفقه الاسلامي الذي يتناقض مع المادة 88 من الدستور والمخاوف من تبعات ذلك على مدنية الدولة .

واضاف اليها التوافقات على المحاصصة الطائفية والقومية، وبالتالي اقصاء ممثلي المكونات من عضوية المحكمة بصفة قاضي .

واكد ان هذا تراجع عن مبادئ الشراكة الوطنية والمبادئ الدستورية وتهميش لمكونات اصلية من الشعب العراقي.