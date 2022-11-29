نائب يكشف فساد وسوء تخطيط في مشروع مدينة الامواج المائية بكربلاء

النائب محمد الخفاجي

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف النائب محمد جاسم الخفاجي ، اليوم الثلاثاء  ، عن وجود فساد وسوء تخطيط في مشروع مدينة الامواج المائية الاستثماري في كربلاء وبكلفة تجاوزت 21 مليون دولار “. وأكد تم إحالة المشروع الى النزاهة  .

وقال الخفاجي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المشروع استثماري منح في 2016  على مساحة 20 دونم  بكلفة تجاوزت  21 مليون دولار  والمفروض ينجز في عام 2019  “.

واضاف إن “المشروع  لحد الان عبارة عن هياكل حديدية متروكة ، والبناء فيه اندثار فضيع ، كذلك عدم وجود أي حارس في الموقع “.

وأشار الى إن “المشروع يتضمن  مدينة مائية والعاب ترفيهية ” .

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