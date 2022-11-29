نائب يكشف فساد وسوء تخطيط في مشروع مدينة الامواج المائية بكربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف النائب محمد جاسم الخفاجي ، اليوم الثلاثاء ، عن وجود فساد وسوء تخطيط في مشروع مدينة الامواج المائية الاستثماري في كربلاء وبكلفة تجاوزت 21 مليون دولار “. وأكد تم إحالة المشروع الى النزاهة .

وقال الخفاجي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المشروع استثماري منح في 2016 على مساحة 20 دونم بكلفة تجاوزت 21 مليون دولار والمفروض ينجز في عام 2019 “.

واضاف إن “المشروع لحد الان عبارة عن هياكل حديدية متروكة ، والبناء فيه اندثار فضيع ، كذلك عدم وجود أي حارس في الموقع “.

وأشار الى إن “المشروع يتضمن مدينة مائية والعاب ترفيهية ” .