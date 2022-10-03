 نائب يكشف عن هدر في المال العام بمشروع ماء الخيرات جنوبي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف النائب محمد جاسم الخفاجي ، مساء الاثنين ، عن هدر بالمال العام في مشروع ماء الخيرات جنوبي كربلاء .

وقال الخفاجي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المشروع متوقف وهو كارثة كبرى منذ سنوات “، مؤكدا سيتم “المتابعة مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع دائرة ماء كربلاء “.

يذكر أن عضو لجنة خدمات الماء والمجاري في مجلس محافظة كربلاء المنحل محمد الطالقاني، اعلن في 15 / 1 / 2015 لعدد من وسائل الإعلام  ، عن تلكؤ مشروع  ماء ناحية الخيرات بسبب خلل في العقد المبرم مع شركة غير مؤهلة ولم تفي بالتزاماتها ، كاشفا  كلفة المشروع بلغت 60 مليار دينار “.

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