نائب يكشف عن عقد فساد جديد في وزارة التجارة بقيمة مليار و 800 مليون دينار

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المستقلة  / علي النصر الله / .. كشف النائب عن محافظة كربلاء حامد الموسوي ، عن وجود عقد فساد جديد في وزارة التجارة بقيمة مليار و800 مليون دينار لتجهيز تسعة مولدات .

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء،  إن “العقد مخالف مخالفة صريحة لتعليمات الموازنة الاتحادية لسنة 2019 التي حددت الشراء لا يزيد عن 100 مليون دينار، مشروطة بالقيمة المضافة التي يجب أن لا تقل عن 25 بالمائة، والسعر لا يزيد عن 10 بالمائة عن مثيلاتها المستوردة، وكذلك إن أسم الشركة العامة لتجارة السيارات لم يرد في الدليل الاسترشادي  الصادر من وزارة التخطيط والتحديثات الملحقة به “.

وأوضح استنادا “للمادة ( 61 / سابعا / أ ) من الدستور  وانطلاقا من دورنا الرقابي الذي رسمه الدستور وفقا للنص  ، وردت إلينا وثائق ومعلومات عن قيام مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب  ومدير القسم الهندسي في الشركة ومهندس أخر، بالتعاقد  المباشر مع الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن عبر تجار وشركات بيت الدباس لتجهيز تسعة مولدات بقيمة عقد مليار دينار و 800 مليون دينار “.

وأضاف إن “تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط المعدلة الملحقة بها ، لا تجيز التعاقد الا عبر إعلان المناقصات الاصولية ،  ولا يجوز التعاقد المباشر حتى مع دوائر الدولة او الوزارات كافة “.

وأشار الى إن “الدفع كان مباشر إي مقدما، وقبل تجهيز المولدات ومطابقتها للمواصفات الفنية ، بحيث يوضع المبلغ بموجب صك مصدق لحساب الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن “.

وكشف الموسوي عن “وضع مواصفات فنية ركيكة  ومختصرة  من قبل المهندسين وبالتنسيق مع الشركات المجهزة لتجهيزها “.

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