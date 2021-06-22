نائب يكشف حقيقة التسريبات عن تأجيل الانتخابات الى ايار من العام المقبل

نائب يكشف حقيقة التسريبات عن تأجيل الانتخابات الى ايار من العام المقبل

المستقلة /- اوضح النائب عن كتلة النهج الوطني، مازن الفيلي، حقيقة التسريبات عن تأجيل الانتخابات الى شهر ايار من العام المقبل، لافتا الى ان المفوضية لم تخرج بأي تصريح رسمي بشأن التأجيل رغم وجود بعض الحديث عن هذا الامر.

وقال الفيلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “مفوضية الانتخابات لم تدلِ بأي تصريح رسمي عن تأجيل عملية الاقتراع الى ايار من العام المقبل على الرغم من بعض التسريبات حول هذا الموضوع”.

واضاف ان “بعض الظروف الحاكمة قد تؤدي الى تأجيل الانتخابات، لكن الوقت الحالي لاتوجد فيه نية حقيقية للتأجيل، اذ مازال الامر مجرد حديث اعلامي”.

وأوضح الفيلي ان “المتغيرات في البلد تجعل لكل حادث حديث، رغم تأكيدات المفوضية على استعدادها لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها في شهر تشرين الاول المقبل”.