نائب يكشف جمع تواقيع 60 نائبا لإرجاع سعر صرف الدولار الى السابق

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف عضو تحالف الفتح البرلمانية النائب حامد الموسوي ، مساء السبت، عن جمع تواقيع ٦٠ نائبا لإرجاع سعر صرف الدولار إلى السابق “.

وذكر الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “تحالف الفتح اقترح على الحكومة إيجاد سعر صرف معقول أو إرجاعه الى وضعه الطبيعي لتقليل الاثار الكارثية الناجمة عن هذا الإجراء “.

وقال إن “تحالف الفتح مازال مصرا على عدم التصويت على الموازنة اذا لم تخفض أسعار الصرف الحالية وارجاعها الى وضعها الطبيعي “.

وحمل الموسوي “الحكومة جملة الاثار الاقتصادية الناجمة عن قرار رفع أسعار الصرف الذي وصفه بغير المدروس “.