نائب يكشف جمع تواقيع 60 نائبا لإرجاع سعر صرف الدولار الى السابق

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف عضو تحالف الفتح البرلمانية النائب حامد الموسوي ، مساء السبت، عن جمع تواقيع ٦٠ نائبا لإرجاع سعر صرف الدولار إلى السابق “.

وذكر الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “تحالف الفتح اقترح على الحكومة إيجاد سعر صرف معقول أو إرجاعه الى وضعه الطبيعي لتقليل الاثار الكارثية الناجمة عن هذا الإجراء “.

وقال إن “تحالف الفتح مازال مصرا على عدم التصويت على الموازنة اذا لم تخفض أسعار الصرف الحالية وارجاعها الى وضعها الطبيعي “.

وحمل  الموسوي “الحكومة جملة الاثار الاقتصادية الناجمة عن قرار رفع أسعار الصرف الذي وصفه بغير المدروس “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع السندات الأمريكية

اخر الاخبار

بسبب رفع أسعار الفائدة.. أردوغان يُقيل محافظ البنك المركزي

اخبار العراق

نائب يكشف جمع تواقيع 60 نائبا لإرجاع سعر صرف الدولار الى السابق

اخر الاخبار

نحن أولا .. الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد صادرات أسترازينيكا

اخر الاخبار

تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس 48 ساعة

اخر الاخبار

الحكومة الفلسطينية تكشف عن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

اخر الاخبار

بعد أيام من تلقيه اللقاح .. رئيس وزراء باكستان يصاب بفيروس كورونا

اخر الاخبار

بعد أيام من تلقيه اللقاح .. رئيس وزراء باكستان يصاب بفيروس كورونا

اخر الاخبار

إصابة أمير طعيمة بفيروس كورونا

رياضية

ريال مدريد يهزم سيلتا فيجو بمساعدة بنزيما

اخر الاخبار

إبراهيم الصميدعي.. أنياب الديمقراطية تستبيح أحد قلاعها!!

اخر الاخبار

السودان يكشف عن مشكلة جديدة في البلاد بسبب سد النهضة

اخر الاخبار

الأحوال الجوية تعرقل إطلاق قمرين صناعيين سعودي وتونسي

اخبار السعودية

تحرك عاجل من السلطات السعودية بعد حادث الاعتداء على سيدة في الرياض

اخبار العراق

زيارة البابا وتأثيرها سياسيا ودينيا واجتماعيا في ندوة حوارية

اخر الاخبار

صور.. روبي تحتفل بنجاح “حتة تانية”

اخر الاخبار

جائزة الآغا خان للعمارة تعلن عن اللجنة التوجيهية للجائزة لدورة 2022