نائب يكشف اسباب تأخر الموازنة وملامح فقراتها وموعد اقرارها

المستقلة/- كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، اسباب تاخر الموازنة وملامح فقراتها وموعد اقرارها في مجلس النواب.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان تاخير ارسال الموازنة يعود لعدة اسباب منها ، ان الحكومة شكلت متاخرة ، وايضا كان تخطيط الحكومة ان يكون سعر برميل النفط فوق 70 دولارا للبرميل الواحد ، ولكن انخفاض اسعار النفط اعاد دراسة سعر البرميل من جديد ،وايضا الخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ، وايضا الخلافات بين كتل ائتلاف ادارة الدولة .

واوضح ” انه من المرجح ان تقر الموازنة في شهر شباط على اعتبار انه بعد العطلة التشريعية سيتم ارسالها من الحكومة الى مجلس النواب ، ويحتاج الى 20 يوما على اقل تقدير لقراءتها ودراستها ثم اقرارها .

واقترح كوجر على الحكومة ان يكون سعر برميل النفط تحويطي ( 65 – 70 ) ، ليكون قادرا على تقديم الخدمات للمواطنين وانجاز المشاريع ، على اعتبار انه بدون الخدمات ستؤثر على الواقع الاجتماعي للبلد .

واكد انه حتى وان انخفضت اسعار النفط مستقبلا ، لدينا فائض مالي ، واحتياطي بنكي ممتاز نستطيع ان نذهب اليه “.

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