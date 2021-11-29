نائب يقترح تشكيل لجنة لكشف نتائج التحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي

المستقلة/- طالب النائب الفائز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، بمنح لجنة التحقيق في ملف محاولة محاولة اغتيال رئيس الوزراء المنتهية ولايته الكاظمي الدور الثالث لتمكينها من تحقيق نتائج ملموسة.

وقال شنكالي في تغريدة على تويتر تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “كشف نتائج لجنة التحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي تحتاج إلى تشكيل لجنة عليا جديدة للبحث في اسباب عدم كشف النتائج وهلم جرا من تشكيل اللجان”.

وأضاف شنكالي، “وعليه اطلب اعطاء دور ثالث لهم حالهم حال طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي لعل وعسى ان ينجحوا فيما فشلوا به سابقًا، مع اني استبعد ذلك”.

وكان الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي اكد في تصريح سابق، أنه يميل لفرضية وجود طرف ثالث في محاولة اغتيال رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مبينا انه لديه شكوك في الرواية الرسمية بشان محاولة الاغتيال.

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