نائب يعلن تعرضه للاغتيال.. ومصادر امنية تنفي

النائب فالح الخزعلي

المستقلة/- اعلن النائب فالح الخزعلي عن تعرضه الى محاولة اغتيال مساء اليوم الجمعة، اثناء مروره بقضاء الهارثة في محافظة البصرة.

وقال الخزعلي أن مجموعة مسلحة هاجمت موكبه، واطلقت عليه النار بكثافة، قبل أن تتصدى لهم قوة من الجيش العراقي المتواجد في المنطقة، مع قوة الحماية المرافقة له و اتجبرهم على الفرار و نجاة النائب من محاولة الاغتيال.

الى ذلك نفت مصادر امنية، أن يكون الحادث الذي تعرض له النائب الخزعلي هو عملية اغتيال، مبينة أن موكب النائب علق وسط نزاع عشائري مسلح ، حين مروره بمنطقة الهارثة، ولم يكن هو المقصزد باطلاق النار.

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