نائب يطالب حكومة تصريف الأعمال بتحمل المسؤولية في حماية مؤسساتها

المستقلة /- دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي ، الثلاثاء ، القضاء العراقي الى اصدار اوامر قبض بحق أدوات الفتنة والمندسين ، فيما طالب حكومة تصريف الأعمال بتحمل المسؤولية في حماية مؤسساتها .

وقال الجمالي في حديث و تابعته المستقلة، إن “الفوضى التي تعم البلاد افتعلتها جهة سياسية وخروجهم عن القانون”، مبينا ان “المشهد السياسي بدأ يرتبك ويهدد السلم الاجتماعي ومؤسسات الدولة”.

وأضاف أن “التعدي على مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى أمر مرفوض”، لافتا إلى أن “هناك من يحاول صب الزيت على النار وإشعال فتيل الفوضى في البلاد”.

وطالب الجمالي القضاء بـ”التحرك الفوري وإصدار مذكرات قبض بحق المندسين والفوضويين لكي لانصل إلى مرحلة قد لا يحمد عقباه”.

وشدد الإطار التنسيقي، أمس الاثنين ، على ضرورة قيام الحكومة وأجهزتها الأمنية بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد .