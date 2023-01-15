نائب يطالب بمعالجة المظالم التي سببها المخبر السري

المستقلة/- طالب النائب عادل خميس المحلاوي رئيس الوزراء، معالجة ما ترتب من مظالم بحق العراقيين نتيجة المخبر السري سيء الصيت.

وقال المحلاوي في بيان تلقته (المستقلة) اليوم أن محكمة جنايات الرصافة اصدرت قبل ايام حكما بالسجن 10 سنوات بحق مخبر سري كاذب، وهذا يؤكد ماتكلمنا عنه طيلة السنوات الماضية بوجود الاف الابرياء في السجون نتيجة وشاية المخبر السري.

واشار الى أن  مجلس القضاء الأعلى أقر عام 2014، في بيان رسمي له، بتسبب هذه الآلية بمشاكل عدة وإلحاق الظلم بالمواطنين وقال رئيس المجلس آنذاك، مدحت المحمود، إن 498 مخبراً سرياً في بغداد وحدها تمت إحالتهم للقضاء بتهمة البلاغ الكاذب.

ونوه الى استمرار الاجهزة الامنية والاستخباراتية بأعتماد تقارير المخبر السري “الكاذبة”، بتقييمها للمواطنيين وتحتفظ بها في قاعدة بياناتهم ويجعل من ضحايا المخبر السري في موضع الشبه لدى الاجهزة الامنية والاستخبارية وتسبب بحرمان الكثير من الشباب الانتساب للاجهزة الامنية والاستخبارية بناءا على تلك المعلومات المضللة ..

وشدد المحلاوي على أن استقرار الوضع الامني والقضاء على الارهاب وتكاتف العراقيين وتوحدهم  يستلزم من رئيس مجلس الوزراء معالجة ما ترتب عليه من مظالم بحق العراقيين نتيجة المخبر السري سيء الصيت والاسراع بارسال قانون العفو العام للبرلمان للتصويت عليه.

واعرب عن ثقته بأستجابة رئيس الوزراء لتلك المناشدات “لشخصيته الوطنية وسيرته الناصعة كما عرفناه عنه”..

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