نائب يطالب بفتح ملفات الفساد في وزارة العدل

المستقلة/- طالب النائب عادل خميس المحلاوي هيئة النزاهة بفتح ملفات الفساد في وزارة العدل واصفا لفساد المالي والاداري في الوزارة خلال السنوات الماضية بأنه كان “كبيرا جدا” مما يتطلب “محاسبة المقصرين”..

واشار المحلاوي لـ(المستقلة) الى ما اثير خلال الايام الماضية ملف الفساد في الطعام للسجناء والموقوفين الذي كان حاضراً بزيارة وزير العدل خالد شواني للسجون التابعة لوزاته وشاهد الجميع ذلك وبصورة علنية من خلال وسائل الاعلام..

واضاف من خلال تواجدنا بين المواطنين ولقائنا المباشر معهم سجلت شكاوى عديدة و”انتهاكات تم لمسها عن قرب بحق السجناء العراقيين فيما يخص موضوع الطعام المخصص لهم”..

ونوه الى موضوع اخر يتعلق بـ”آفة الفساد” في الوزارة المذكورة  يتعلق بملف الحوانيت لبيع الطعام داخل أغلب السجون العراقية، “اذ تبيع الطعام والاحتياجات الأساسية بأسعار باهظة وأغلى من كلفتها الحقيقية في السوق بأضعاف مضاعفة،مما يثقل كاهل ذوي السجناء والمعتقلين”.

وأكد “أن عمل اغلب الحوانيت والدكاكين في السجون لايستند لغطاء قانوني ،مما يفرض على وزارة العدل والجهات المعنية الالتفات إلى ذلك والوقوف على خفايا ذلك الأمر ومعالجة تراكمات الماضي التي يدفع فاتورتها السجناء وبما يتنافى مع القيم الانسانية وجوهر العدالة وحقوق الانسان” ..

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