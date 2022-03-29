نائب يطالب بدفع  مستحقات البصرة من البترودولار

المستقلة/-  أعلن النائب عن محافظة البصرة علي شداد الفارس عن جمع تواقيع نيابية لإدراج موضوع دفع مستحقات محافظة البصرة من البترودولار في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية’.

وبحسب كتاب رسمي اقترح الفارس “تخصيص نسبة من فائض الوفرة المالية من هذا القانون لتسديد جزء من مستحقات محافظة البصرة من البترودولار ، مشيرا الى “ان هذا القانون يجب ان يهتم بموضوع الفقر في العراق من خلال انشاء صندوق للمحافظات الأشد فقراً وحسب تقرير وزارة التخطيط كمحافظتي المثني والديوانية” .

ولفت الى ان “مجلس النواب أنهى في جلسة الأثنين قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” لافتا الى ان اللجنة المالية النيابية ستستضيف في جلستها المقبلة وزير المالية لمناقشة هذا الموضوع .

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