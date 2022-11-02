رئيس الوزراء يلتقي عدد من النواب

نائب يطالب بتوزيع التخصيصات المالية على الوحدات الادارية في كربلاء بشكل عادل

نائب يطالب بتوزيع التخصيصات المالية على الوحدات الادارية في كربلاء بشكل عادل

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب عضو مجلس النواب حسين علي اليساري ، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوزيع التخصيصات المالية على الوحدات الادارية في محافظة كربلاء بشكل عادل ومتساوي.

كما اشار اليساري الى إن ” تجهيز المحافظة من الكهرباء لا يلبي الطموح خاصة وأن المحافظة في تزايد سكاني مستمر .

وقال في تصريح لــــ ( المستقلة ) ألتقينا “برفقة أعضاء مجلس النواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، وبحثنا خلال اللقاء عدة نقاط تخص الواقع الخدمي والتعليمي والصحي للمحافظة “.

وأضاف كما “بحثنا المشاريع الاستراتيجية منها طريق الرفيع شمال المدينة الذي يمثل طريقا حيويا يخدم كربلاء وبعض المحافظات “،مؤكدا إن ” رئيس الوزراء وعد بإكمال الكشوفات الخاصة به وتخصيص المبالغ اللازمة له لإكماله بالسرعة الممكنة ” .

وتابع تم “طرح أغلب المشاكل والمعوقات خلال اللقاء التي تعترض إكمال الكثير من المشاريع الخدمية في المحافظة ووحداتها الإدارية ، بالإضافة الى تقسيم التخصيصات المالية على الوحدات الادارية يجب أن تكون بشكل عادل ومتساوي ” .