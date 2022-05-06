نائب يطالب بالاستفادة من الواردات نتيجة زيادة انتاج العراق من النفط الخام

المستقلة/- كشف النائب علي شداد عن توجه منظمة اوبك لرفع الانتاج الشهري لبعض الدول الاعضاء من بينها العراق

وقال شداد ان منظمة اوبك حددت انتاج العراق من النفط الخام لشهر حزيران المقبل بـــ(4.509) مليون برميل يوميا اي بزيادة (48) الف برميل في اليوم الواحد الأمر الذي سيسهم بزيادة الواردات المالية للعراق .

ودعا الى استغلال هذه الزيادة لتعويض الخسائر المالية التي لحقت بالعراق في سنوات الحرب على داعش وانخفاض اسعار النفط العالمية فضلا عن امكانية الاستفادة منها لاستئناف عمل المشاريع المتوقفة بسبب القلة المالية وايضا اطلاق اموال المحافظات المنتجة للنفط، واعمار المدن المحررة والمحافظات التي ساهمت بتحرير تلك المدن وانشاء صناديق سيادية لدعم المحافظات الاكثر فقرا في العراق كمحافظتي القادسية والمثنى وغيرها.

وبين شداد ان “على الجهات المعنية وضع خطة استراتيجية للاستفادة من الفائض المالي واستغلال الارتفاع الحاصل في اسعار النفط ماقد يجنب العراق خسارات كبيرة كتلك التي لحقت به بعد عام 2014 والتي على اثرها توقفت اغلب المشاريع العمرانية والخدمية في معظم المحافظات العراقية” .