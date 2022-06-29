نائب يطالب بالإسراع في تشكيل مجلس ادارة لهيأة استثمار البصرة

رئيس هيئة الاستثمار مع النائب علي شداد

المستقلة/- بحث النائب علي شداد مع رئيس هيأة الاستثمار الوطنية سها داود واقع الاستثمار في محافظة البصرة ،مؤكدا اهمية الاسراع باستكمال تشكيل مجلس ادارة هيأة الاستثمار في المحافظة.

ولفت شداد الى انه تسلم مجموعة من الكتب والمخاطبات الرسمية من مجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية الاخرى والتي يعود تاريخُها لأعوام ماضية تدعو محافظة البصرة الى تشكيل مجلس ادارة هيأة الاستثمار اسوة ببقية المحافظات العراقية الاخرى ، مشيرا الى ان “عدم الاستجابة لهذه الكتب والمخاطبات الرسمية وتأخير تشكيل مجلس ادارة لهيأة الاستثمار في البصرة عوامل تسببت بإيقاف منح العديد من اجازات الاستثمار فضلا عن وجود العديد من المشاريع  التي تشوبها علامات الاستفهام والتي لايمكن الموافقة عليها اضافة الى عدم وجود شفافية واضحة  في التعامل مع الشركات الاستثمارية والمستثمرين”.

وشدد على انه لا يمكن لعاصمة العراق الاقتصادية ومحافظة مهمة مثل البصرة تعاني من نقص ملحوظ في تشكيل هيأة الاستثمار فيها”، مشيرا الى ان “الاجتماع الدوري القادم لنواب محافظة البصرة سيتم فيه استضافة محافظ البصرة للاستيضاح عن اسباب التأخير الحاصل في استكمال  مجلس الادارة فضلا عن مناقشة الخطوات الكفيلة بأهمية المضي والاسراع بتشكيل المجلس ومنحه الصفة القانونية” .

وقال شداد ان رئيس هيأة الاستثمار سها داود وجهت الدائرة القانونية في الهيأة بأهمية التأكيد على “المضي بتشكيل مجلس ادارة لهيأة الاستثمار في محافظة البصرة رسميا او تطبيق الفقرة ١٣ من قرار مجلس الوزراء المرقم 245 لسنة 2019 والذي ينص على الزام المحافظات باستكمال تشكيل مجلس ادارة لهيأة الاستثمار وبخلافه يكلِف رئيس الوزراء من يراه مناسبا لإدارة او عضوية مجلس الادارة” .

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