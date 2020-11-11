نائب يطالب باختيار شخصية كفوءة لادارة امانة بغداد و تغيير الكوادر العليا

المستقلة .. طالب النائب عادل خميس المحلاوي بالتعجيل في تسمية امين بغداد على أن يكون شخصية كفوءة وطنية مهنية بغدادية تستطيع تصحيح الوضع السيء في الأمانة، مع تغيير جميع الكوادر العليا “الفاشلين”.

وقال المحلاوي ، اليوم الأربعاء، أن العاصمة بغداد تعاني من فوضى عمرانية لم يشهد لها مثيل التاريخ الحديث وتزداد تلك الفوضى يوماً بعد آخر حتى صنفت أسوأ مدينة للعيش بحسب مؤشر “ميرسر الدولي.

وأشار الى لأن من اهم المشاكل الحالية التي تواجه العاصمة تقطيع الدور السكنية والاراضي بشكل غير علمي وعدم خضوعه للمعايير العمرانية حتى وصل الحال التقطيع الى٣٠م مربع وسط تغاضي الامانة عن ذلك ووقوفها بموقف المتفرج ،مما افقد بغداد صورتها الجميلة وقدرتها الاستعيابية فضلا عن التجاوزات العشوائية التي تزداد بشكل مخيف دون معالجات لها والبنية التحتية لمحافظة بغداد هشة.

ونوه الى عدم وجود مشاريع حقيقية أنجزت من قبل أمانة بغداد فالشوارع يرثى لها وتشهد بعضها تكدس كميات من النفايات فضلاً عن قلة حملات تنظيف الشوارع ومشاكل خدمية كثيرة اخرى .

واعرب عن الحزن والالم مما وصلت له “عاصمتنا الحبيبة” من واقع سيء في “عملية تخريب ممنهجة تقف ورائها اجندات خبيثة”ز

وأكد أن السبب الاساسي يعود للفشل الواضح في ادارة امانة بغداد طوال١٧ عاماً الماضية في تقديم الخدمات للمواطنين و”من امثلة الفشل الكثيرة جداً لهذا الملف يصعب حصرها على سبيل الذكر لا الحصر تعرض مجسر لعمل ارهابي عام(٢٠٠٦ )الذي يربط منطقتي حي الجامعة بحي الخضراء في جانب الكرخ مما تعرض لاضرار ومنذ ذلك الحين الى يومنا هذا لم يتم اعماره وهو مغلق ويقع ضمن مسؤولية الأمانة”.

وأضاف “من الامثلة الاخرى التي لاتعد للفشل القصور في اكمال فرز وتقديم الخدمات الاساسية لمقاطعتي٢/١٠ و٣/١٠ ابو دشير والتي مضى على توزيعها عشرون سنة والتي يقدر عددها(٣٠) الف قطعة سكنية على رغم من مناشدات اهلها للحكومة مما يعني توفير سكن لاكثر من مئة الف مواطن والمساهمة في التخفيف من ازمة السكن الخانقة والحد من مشكلة تقطيع الدور والاراضي المتفاقمة”.

وشدد على أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مطالب اليوم “بالتعجيل في اختيار شخصية كفوءة وطنية مهنية بغدادية تستطيع تصحيح الوضع السيء في الامانة والمساهمة في تقديم الخدمات المفقودة للمواطنين ومحاربة مافيات الفساد في هذه المؤسسة المهمة وتغيير جميع الكوادر العليا الفاشلين الذين لم يقدموا اي خدمات ملموسة يشعر بها المواطن البغدادي”.