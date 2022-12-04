نائب يطالب المالية بكشف عن 13 مليار دينار استوفيت كرسوم بناء مدارس

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب النائب محمد جاسم الخفاجي ، مساء الاحد ، وزارة المالية بكشف قرابة مالية تبلغ 13 مليار دينار جمعت من المواطنين تحت مسمى طابع رسم بمبلغ ( 1000 دينار ) عند مراجعته لأي دائرة حكومية .

وقال الخفاجي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قانون رسم طابع الحملة الوطنية رقم 19 لسنة 2019 يدفع ( 1000 ) دينار من كل مواطن لبناء مدارس، عند مراجعة أي دائرة حكومية “.

وأضاف عند “المتابعة والمخاطبة  المستمرة منذ اشهر و مطالبتنا وزارة المالية بعدم إطلاقها وأسباب المماطلة لم يكن هناك أي أجابة شافية “.

وكشف عن إحالة الملف الى هيئة النزاهة والادعاء العام “.

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