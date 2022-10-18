نائب يطالب السوداني بتوزير المكون الايزيدي لوزارة الهجرة والمهجرين

المستقلة/- طالب رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب نايف خلف سيدو , اليوم الثلاثاء , رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بتوزير المكون لوزارة الهجرة والمهجرين .

وقال سيدو في بيان ,ان حرمان المكون الايزيدي من التمثيل في الحكومات المتعاقبة قد زاد من الأضرار المعنوية التي أصابت المكون فضلا عن الضرر المتمثل بالقتل والسبي والتهجير”.

وأعرب سيدو عن أمله بان تتضمن الحكومة الجديدة توزير احدى الشخصيات الايزيدية لوزارة الهجرة والمهجرين لتعزيز روح المواطنة وترسيخ قيم التنوع من خلال اشراك المكون في مراكز صنع القرار “.

وأشار سيدو, الى أن المكون الايزيدي لديه تجربة مريرة مع وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق التي لم تقدم شيئا للمكون الايزيدي ولا للاقليات الاخرى”.

ولفت إلى أنه ورغم اعتبار الايزيديين مكونا أساسيا ووجود مئات آلاف منهم يعيشون حاليا في مخيمات النزوح لازالت الامال معقودة على رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بالجلوس معنا في الحوارات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة باعتبارنا الممثل الشرعي للمكون الايزيدي في مجلس النواب”.

ودعا سيدو, رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الى ضرورة منح الايزيديين في الكابينة الوزارية الجديدة وزارة الهجرة والمهجرين لاعمار مناطقهم وانقاذهم من سيل المشاكل التي يعانون منها في الوقت الحالي وسط مصير مجهول يتهددهم من الهجرة والنزوح والتشرد “.