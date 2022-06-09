نائب يطالب اكمال مشروعين رياضيين يتعرضان للإندثار في كربلاء

النائب فراس المسلماوي

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب النائب فراس المسلماوي ، اليوم الخميس ، وزارة الشباب والرياضة إكمال المشاريع الوزارية في كربلاء لتعرضهم للإندثار .

وقال المسلماوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الخميس ، إن ” في كربلاء مشاريع رياضة غير مكتملة ضمن خطط وزارة الرياضة والشباب ، أهمها مسبح كربلاء الأولمبي وبنسبة انجاز 89 بالمائة بكلفة ستة مليارات وخمسمائة مليون دينار عراقي وهو يتعرض الآن للاندثار نتيجة توقف العمل به “.

وأضاف كما إن ” مشروع منتدى شباب الهندية النموذجي وبنسبة انجاز 50 بالمائة والذي يتعرض للاندثار أيضاً “.

وأوضح إن “المطالبة جاءت دعما لشباب المحافظة ، وتطوير الرياضة فيها، وحفاظا على المال العام “.

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