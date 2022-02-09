نائب يصف قرار اعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بـ ”الخطيئة الدستورية”

المستقلة /- وصف النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي , الثلاثاء , قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشان إعادة فتح الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بـ ” الخطيئة الدستورية ” , مؤكدا انه لايمكن تمرير رئيس الجمهورية الا بعد موافقة جميع القوى السياسية مسبقا قبل انعقاد جلسة التصويت.

وقال الحمامي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان ” رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة ارتكبوا خطيئة دستورية واضحة عندما اقرو فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام ” .

وأضاف ان ” الدستور لن يورد أي نص بصلاحية رئيس مجلس النوب وهيئة الرئاسة الى إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى وان المرشحين اللذين تقدموا للترشيح هم الشخصيات المعتمدة لعرضهم على التصويت ” , مبينا انه ” سوف لن يمر أي مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية الا بعد ان يتم التوافق بين القوى السياسية عليه ” .

وأشار الحمامي الى ان “القوى السياسية التي قاطعت جلسة التصويت على رئيس الجمهورية كان مناورة سياسية لاجل انتظار قرار المحكمة الاتحادية بشان الدعوى المقدمة التي تتعلق بمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري” .

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