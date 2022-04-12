نائب يشيد بمخرجات الاتفاق بين الاقليم ووزارة النفط

المستقلة/- اشاد النائب علي شداد الفارس بمخرجات الاجتماع الذي انعقد بين وزارة النفط الاتحادية ووفد اقليم كردستان والذي يقتضي بأهمية احكام وزارة النفط على جميع العمليات النفطية في الاقليم بما فيها عمليات الانتاج والتصدير .

وقال الفارس ان “هذا الاجتماع الذي يعتبر الاهم من نوعه لإدارة العمليات النفطية في الاقليم بما يتناسب مع الدستور العراقي والقوانين النافذة جاء بعد قرار المحكمة الاتحادية المرقم (110 في 2019) الصادر بتاريخ 15 \ 2 \ 2022 والذي ابطل بموجبه قانون النفط والغاز في الاقليم بناءا على دعوة قضائية مقدمة من قبنا امام القضاء العراقي ، سيساهم في حال التزام الاقليم بجميع مخرجاته بتوزيع عادل للثروات وسيكون له الدور الاكبر في اعادة بسط الحكومة الاتحادية سلطتها على جميع الملفات التي حصرها الدستور العراقي بها فقط” .

ولفت الفارس الى ان “الاجتماع الذي انعقد في العاصمة العراقية بغداد بين وفد الاقليم ووزارة النفط خلص الى عدة مخرجات اساسية منها اعادة دراسة وتقييم شاملة لجميع العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع شركات النفط العالمية ، فضلا عن الزام الاقليم بتسليم عائدات النفط المصدر الى وزارة المالية من خلال حساب مصرفي يتم تأسيسه لذات الغرض على ان يتم تأسيس شركة جديدة تعود ملكيتها الى وزارة النفط للإدارة العمليات النفطية في الاقليم” .

واشار الى ان الجولة الاولى من المباحثات الثنائية بين الاقليم ووزارة النفط الاتحادية حققت نجاحا كبيرا ، ومن الممكن ان تليها جولات اخرى لتصفير المسائل الخلافية الاخرى وحلحلة جميع القضايا المتعلقة بملفات النفط والغاز وتنظيم العلاقة بين الاقليم والمركز بما ينص عليه الدستور العراقي واكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا وجميع القوانين العراقية النافذة”