نائب يشن هجوما لاذعا على التجربة الامريكية في العراق

المستقلة/-  شن النائب المستقل كامل الدليمي هجوما لاذعا على التجربة الامريكية في العراق محملا اياها مسؤولية ما وصل اليه البلد من دمار وصراع.

وكتب الدليمي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ” نصيحة الى كل قادة العالم من يحتاج ان يدمر بلده ماضيا وحاضرا و مستقبلا وأن ينهي طموحات شعبه وأمله بالحياة الحرة الكريمة عليه الاتصال بالشركة الامريكية العامة لصناعة الديمقراطيات ويستورد ديمقراطية ويحقق أحلام الدمار”.

ومهر الدليمي تغريدته بهاشتاك #العراق إنموذجا.

ويشهد العراق فراغا سياسيا وسط مخاوف شعبية من تحول الاحتجاجات الى صدامات بين الجماعات المسلحة المتصارعة على السلطة ، كما حصل قبل أيام في المنطقة الخضراء.

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