نائب يدعو وزارة التخطيط للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا النائب فراس المسلماوي، اليوم الجمعة ، وزارة التخطيط على وضع الخطط اللازمة للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي بما ينقذ المواطن العراقي من تأثير الصراعات ، وشدد على وزارة التخطيط أمامها مهمة وطنية .

وقال المسلماوي في تصريح لـــــ( المستقلة) عقب لقائه وزير التخطيط خالد بتال “في خضم الأوضاع السياسية المضطربة عالميا والانكماش الاقتصادي الذي أصاب العديد من الدول، أمام وزارة التخطيط مهمة وطنية”.

وأوضح إن “المهام الوطنية هي وضع الخطط اللازمة للنهوض بالواقعين الاقتصادي والخدمي ووضع الاستراتيجيات الكافية لمجابهة الازمات بما ينقذ المواطن العراقي من تأثير الصراعات “.

واشار المسلماوي الى إن “وزير التخطيط خالد بتال النجم شرح خلال اللقاء مسؤوليات الوزارة وخططها لاسيما في محاربة الفقر والتنمية وإيجاد الحلول للأزمات من خلال خطط طويلة ومتوسط الأمد، ورفد الوزارات بالبيانات التي تمكنها من ممارسة عملها “.