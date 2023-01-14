نائب يدعو للإسراع بتشريع قانون العفو العام

المستقلة/- دعا النائب عبد الكريم العبطان الجبوري الى الاسراع بتشريع قانون العفو العام وفق الاتفاقات السياسية التي افضت الى تشكيل الحكومة.

وقال الجبوري، اليوم، أن الحكومة تشكلت على اساس اتفاق سياسي يتضمن عدد من الفقرات التي تخص جمهور تقدم و تحالف السيادة وفي مقدمتها اصدار قانون العفو العام وفق مدد زمنية محددة.

واضاف نحن في بداية فصل تشريعي جديد ومضى على تشكيل الحكومة فترة ليست بالبسيطة ولم نلمس جديه في تنفيذ البرنامج الحكومي المتفق عليه، مما يجعلنا نشكك بجدية الشركاء السياسيين وهذا الامر لايصب في مصلحة الوطن والشراكة السياسية .

وجدد عبطان مطالبة رئيس الوزراء محمد السوداني بالايفاء بالتزاماته التي حددها في برنامجه الحكومي مؤكدا ثقته “بشخصيته السياسية واخلاقه النبيلة وكما عرفناه من خلال تجربتنا الشخصية معه”..

واشار الى أن محكمة جنايات الرصافة اصدرت قبل ايام حكما بالسجن 10 سنوات بحق مخبر سري كاذب، مبينا أن هذا “يؤكد مانتحدث عنه طيلة السنين الماضية بوجود الاف الابرياء في السجون نتيجة وشاية المخبر السري سيء الصيت”.

وأكد عبطان “ان السجون مليئة بالشباب الذين تم اعتقالهم على الشبهات ولأسباب غير معلومة والبعض منهم قبع في السجن منذ فترة طويلة ولهذا صار لزاما الاسراع بتشريع قانون العفو العام وفق الاتفاقات السياسية”.